Легкий летний десерт: рецепт пирожных с голубикой

Этот десерт по рецепту от Shuba делается очень просто: достаточно иметь дома слоеное тесто и свежие ягоды.

Ингредиенты:

Тесто слоеное замороженное – 400 г

Голубика – 100 г

Для крема

Масло сливочное 73% – 200 г

Молоко 2,8% – 100 мл

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар – 100 г

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Способ приготовления:

1. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм, порежьте одинаковыми прямоугольниками и выложите на противень. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 10-15 минут. Охладите.

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2. Крем: вскипятите молоком, яйца взбейте с сахаром и тоненькой струйкой влейте в молоко, постоянно помешивая. Доведите массу до кипения, выключите огонь и оставьте до полного охлаждения.

3. Взбейте до пышности сливочное масло, постепенно введите яично-молочную массу, продолжая взбивать до однородности.

4. Смажьте кремом готовые лепешки и соедините их по два. Каждое пирожное украсьте ягодами голубики. Поставьте на час в холодильник.

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