Необычное решение: рецепт хинкали с ягодами
Хинкали с ягодами в киселе по рецепту от Shuba – интересный и необычный десерт в грузинском стиле.
Ингредиенты:
Для киселя
Вода – 1.7 л
Ягоды – 500 г
Сахар – 120 г
Крахмал – 100 г
Для теста
Мука – 500 г
Вода – 250 мл
Соль – 1/4 ч. л.
Масло растительное – 10 мл
Для начинки
Ягоды – 500 г
Сахар – 100 г
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Способ приготовления:
1. Поставьте греться в кастрюле.
2. Промойте ягоды, положите в кипящую воду, добавьте сахар и варите 5 минут.
3. Разведите в воде крахмал и влейте в кастрюлю с ягодами. Размешайте и варите 5 мин. Охладите.
4. В миску просейте муку с солью, понемногу вливайте воду и замешайте тесто. Накройте его пищевой плёнкой и оставьте на 15-20 минут.
5. Начинка: ягоды промойте, удалите плодоножки и косточки, обсушите. Посыпьте ягоды сахаром и перемешайте.
6. Сделайте из теста колбаску, поделите ее на кусочки и сделайте из них шарики, из которых сформируйте лепешки толщиной 2 мм. На середину каждого выложите ягоды, края теста соберите в центр и защипните.
7. Варите хинкали в кипящей воде 5 минут. Разложите по тарелкам, залейте кисилем и подавайте.
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