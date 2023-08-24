Необычное решение: рецепт хинкали с ягодами

Хинкали с ягодами в киселе по рецепту от Shuba – интересный и необычный десерт в грузинском стиле.

Ингредиенты:

Для киселя

Вода – 1.7 л

Ягоды – 500 г

Сахар – 120 г

Крахмал – 100 г

Для теста

Мука – 500 г

Вода – 250 мл

Соль – 1/4 ч. л.

Масло растительное – 10 мл

Для начинки

Ягоды – 500 г

Сахар – 100 г

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Способ приготовления:

1. Поставьте греться в кастрюле.

2. Промойте ягоды, положите в кипящую воду, добавьте сахар и варите 5 минут.

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3. Разведите в воде крахмал и влейте в кастрюлю с ягодами. Размешайте и варите 5 мин. Охладите.

4. В миску просейте муку с солью, понемногу вливайте воду и замешайте тесто. Накройте его пищевой плёнкой и оставьте на 15-20 минут.

5. Начинка: ягоды промойте, удалите плодоножки и косточки, обсушите. Посыпьте ягоды сахаром и перемешайте.

6. Сделайте из теста колбаску, поделите ее на кусочки и сделайте из них шарики, из которых сформируйте лепешки толщиной 2 мм. На середину каждого выложите ягоды, края теста соберите в центр и защипните.

7. Варите хинкали в кипящей воде 5 минут. Разложите по тарелкам, залейте кисилем и подавайте.

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