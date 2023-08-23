Легкое ванильное пирожное можно приготовить за 5 минут: хозяйки раскрыли секрет
Выпечка может быть сложной и сложной задачей, но есть пирожные, которые можно приготовить за короткое время. В частности, хозяйки советуют приготовить ванильный пирог в чашке.
Для приготовления понадобится всего 5 минут. BBC Good Food поделился рецептом великолепного ванильного торта.
Для приготовления понадобятся:
- 30 г сливочного масла;
- две с половиной столовых ложки сахарной пудры;
- шесть столовых ложек обычной муки;
- четверть чайной ложки разрыхлителя;
- три с половиной столовых ложки молока;
- половина чайной ложки ванили;
- четыре чайные ложки сахарной пудры.
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Положите масло в чашку и разогрейте на высокой мощности в течение 30-45 секунд, пока оно не растает. Добавьте перемешайте сахарную пудру, муку, разрыхлитель, молоко и ваниль до однородности.
Разогрейте пирог в микроволновке с высокой мощностью от одной минуты до одной минуты 15 секунд до готовности. Чтобы убедиться, вставьте внутрь шпажку, и она должна получиться чистой.
Смешайте сахарную пудру с достаточным количеством воды для получения однородной консистенции. Выложите смесь на пирог – она немного растает от тепла бисквита.
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