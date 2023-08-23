Легке ванільне тістечко можна приготувати за 5 хвилин: господині розкрили секрет
Випічка може бути важким і складним завданням, але є тістечка, які можна приготувати за короткий час. Зокрема, господині радять приготувати ванільний пиріг у чашці.
Для приготування знадобиться всього 5 хвилин. BBC Good Food поділився рецептом чудового ванільного торта.
Для приготування знадобляться:
- 30 г вершкового масла;
- дві з половиною столові ложки цукрової пудри;
- шість столових ложок звичайного борошна;
- чверть чайної ложки розпушувача;
- три з половиною столові ложки молока;
- половина чайної ложки ванілі;
- чотири чайні ложки цукрової пудри.
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Покладіть масло в чашку та розігрійте на високій потужності протягом 30-45 секунд, поки воно не розтане. Додайте перемішайте цукрову пудру, борошно, розпушувач, молоко та ваніль до однорідності.
Розігрійте пиріг у мікрохвильовці на високій потужності від однієї хвилини до однієї хвилини 15 секунд до готовності. Щоб переконатися, вставте в середину шпажку, і вона повинна вийти чистою.
Змішайте цукрову пудру з достатньою кількістю води, щоб отримати однорідну консистенцію. Викладіть суміш на пиріг – вона трохи розтане від тепла бісквіта.
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