Легке ванільне тістечко можна приготувати за 5 хвилин: господині розкрили секрет

Випічка може бути важким і складним завданням, але є тістечка, які можна приготувати за короткий час. Зокрема, господині радять приготувати ванільний пиріг у чашці.

Для приготування знадобиться всього 5 хвилин. BBC Good Food поділився рецептом чудового ванільного торта.

Для приготування знадобляться:

30 г вершкового масла;

дві з половиною столові ложки цукрової пудри;

шість столових ложок звичайного борошна;

чверть чайної ложки розпушувача;

три з половиною столові ложки молока;

половина чайної ложки ванілі;

чотири чайні ложки цукрової пудри.

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Покладіть масло в чашку та розігрійте на високій потужності протягом 30-45 секунд, поки воно не розтане. Додайте перемішайте цукрову пудру, борошно, розпушувач, молоко та ваніль до однорідності.

Розігрійте пиріг у мікрохвильовці на високій потужності від однієї хвилини до однієї хвилини 15 секунд до готовності. Щоб переконатися, вставте в середину шпажку, і вона повинна вийти чистою.

Змішайте цукрову пудру з достатньою кількістю води, щоб отримати однорідну консистенцію. Викладіть суміш на пиріг – вона трохи розтане від тепла бісквіта.

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