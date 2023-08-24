Незвичне рішення: рецепт хінкалі з ягодами
Хінкалі з ягодами у киселі за рецептом від Shuba – цікавий і незвичний десерт, у грузинському стилі.
Інгредієнти:
Для киселю
Вода – 1.7 л
Ягоди – 500 г
Цукор – 120 г
Крохмаль – 100 г
Для тіста
Борошно – 500 г
Вода – 250 мл
Сіль – 1/4 ч. л.
Олія – 10 мл
Для начинки
Ягоди – 500 г
Цукор – 100 г
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Спосіб приготування:
1. Поставте грітись воду у каструлі.
2. Промийте ягоди, покладіть їх у киплячу воду, додайте цукор та варіть 5 хвилин.
3. Розведіть у воді крохмаль та влити у каструлю з ягодами. Розмішайте та варіть 5 хв. Охолодіть.
4. У миску просійте борошно з сіллю, потроху вливайте воду і замішайте тісто. Накрийте його харчовою плівкою і залиште на 15-20 хвилин.
5. Начинка: ягоди промийте, видаліть плодоніжки та кісточки, обсушіть. Посипте ягоди цукром і перемішайте.
6. Зробіть з тіста ковбаску, поділіть її на шматочки та зробіть з них кульки, з яких сформуйте коржики товщиною 2 мм. На середину кожного викладіть ягоди, краї тіста зберіть до центру і защипніть.
7. Варіть хінкалі у киплячій воді 5 хвилин. Розкладіть по тарілках, залийте кисилем та подавайте.
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