Рецепт класичного французького салату з моркви: весь секрет у пікантній заправці
Салат з тертої моркви є класичною стравою Франції. Ви зможете легко приготувати його самостійно. Весь його секрет у заправці, яка містить лимонний сік, сіль і перець, діжонську гірчицю, мед та олію.
Інгредієнти:
Морква – 400 г
Петрушка, гілочка – 1 ст. л.
Заправка:
Оливкова олія – 1 ст. л.
Лимон, сік – 1 ч. л.
Сіль –1/4 ч. л.
Перець чорний мелений – 1/4 ч. л.
Діжонська гірчиця – 1/4 ч. л.
Мед – 1/2 ч. л.
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Спосіб приготування:
1. Почистіть моркву та натріть на дрібній тертці.
2. Змішайте всі інгредієнти для заправки в невеликій баночці та струсіть.
3. Змішайте моркву з нарізаною петрушкою та заправкою для салату.
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