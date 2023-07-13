Рецепт класичного французького салату з моркви: весь секрет у пікантній заправці

Салат з тертої моркви є класичною стравою Франції. Ви зможете легко приготувати його самостійно. Весь його секрет у заправці, яка містить лимонний сік, сіль і перець, діжонську гірчицю, мед та олію.

Інгредієнти:

Морква – 400 г

Петрушка, гілочка – 1 ст. л.

Заправка:

Оливкова олія – 1 ст. л.

Лимон, сік – 1 ч. л.

Сіль –1/4 ч. л.

Перець чорний мелений – 1/4 ч. л.

Діжонська гірчиця – 1/4 ч. л.

Мед – 1/2 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Почистіть моркву та натріть на дрібній тертці.

2. Змішайте всі інгредієнти для заправки в невеликій баночці та струсіть.

3. Змішайте моркву з нарізаною петрушкою та заправкою для салату.

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