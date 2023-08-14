Рецепт персикового соку на зиму

Такий сік за рецептом poradum.com.ua дуже швидко готується та має приємний смак.

Інгредієнти:

Абрикоси – 1 кілограм;

Цукор – 250 грам.

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Спосіб приготування:

1. Плоди помити, розрізати навпіл і видалити кісточки;

2. Абрикоси можна подрібнити блендером або залишити половинками, додати склянку води і проварити на невеликому вогні 3-4 хвилини;

3. Суміш готова, коли плоди повністю зварилися або навіть розварилися;

4. Тепер суміш необхідно процідити, найпростіше зробити це за допомогою марлі, це швидко і зручно, шарів марлі має бути кілька, щоб частинки суміші не потрапили в напій;

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5. Кілька кісточок розколоти, ядра опустити в киплячу воду приблизно на хвилину;

6. В отриману суміш додати цукор і підготовлені ядра;

7. Суміш тримати на вогні до того моменту, поки не почнуть з’являтися перші бульбашки, це означає, що напій починає закипати, цукор повинен розчинитися;

8. Тепер необхідно витягти з суміші ядра;

9. Банки попередньо помити і розлити по них гарячу суміш;

10. Потім банки треба встановити у велику ємність, залити водою і кип’ятити приблизно 20 хвилин;

11. Коли час минув, вимкнути плиту, а банки залишити у воді до повного охолодження.

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