Рецепт персикового сока на зиму

Такой сок по рецепту poradum.com.ua очень быстро готовится и имеет приятный вкус.

Ингредиенты:

Абрикосы – 1 килограмм;

Сахар – 250 грамм.

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Способ приготовления:

1. Плоды помыть, разрезать пополам и удалить косточки;

2. Абрикосы можно измельчить блендером или оставить половинками, добавить стакан воды и проварить на небольшом огне 3-4 минуты;

3. Смесь готова, когда плоды полностью сварились или даже разварились;

4. Теперь смесь необходимо процедить, проще всего сделать это с помощью марли, это быстро и удобно, слоев марли должно быть несколько, чтобы частицы смеси не попали в напиток;

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5. Несколько косточек расколоть, ядра опустить в кипящую воду примерно на минуту;

6. В полученную смесь добавить сахар и подготовленные ядра;

7. Смесь держать на огне до тех пор, пока не начнут появляться первые пузырьки, это означает, что напиток начинает закипать, сахар должен раствориться;

8. Теперь необходимо извлечь из смеси ядра;

9. Банки предварительно помыть и разлить по ним горячую смесь;

10. Затем банки следует установить в большую емкость, залить водой и кипятить примерно 20 минут;

11. Когда время истекло, выключить плиту, а банки оставить в воде до полного охлаждения.

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