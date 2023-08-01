Рецепт салату за 10 хвилин з томатами та базиліком
Смачний та простий у приготуванні салат від бренд-амбасадорки "Сільпо" Аврори Огородник. Рецепт виклав сайт Shuba.
Інгредієнти:
Томати
Базилік червоний, пучок
Кінза, пучок
Цибуля біла салатна
Сіль
Перець чорний мелений
Олія соняшникова
Хліб
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Спосіб приготування:
Помідори,цибулю та зелень помийте, обсушіть.
Томати грубо поріжте, з базиліка та кінзи обірвіть листочки, цибулю нашаткуйте тонкими півкільцями.
Складіть всі інгредієнти в салатницю, додайте сіль , перець, заправте олією, перемішати. Їсти найкраще з хлібом.
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