РФ завдала масованого удару по Україні десятками шахедів: у Києві та Черкасах виникли пожежі, в Харкові лунали вибухи

У ніч на четвер, 29 серпня, російські загарбники здійснили масований запуск численних груп шахедів по території України. Загальна кількість дронів становила десятки. Станом на ранок четверга у кількох областях все ще звучали сигнали повітряної тривоги. Вибухи були зафіксовані у Харкові, Черкасах та Києві.

Також уночі Повітряні сили інформували про спроби атакувати ракетами: зокрема, про швидкісну ціль, що рухалася в напрямку Київщини та про ракету на Миргород.

У КМДА зазначили, що це вже третя повітряна атака на Київ за останні чотири дні, і тривала вона більше п'яти годин. Російські війська використали виключно ударні безпілотники типу Shahed, запущені з окупованих територій Херсонщини та Курської області рф.

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Через атаку уламки безпілотників впали у трьох районах столиці. Зокрема, в Голосіївському районі вони потрапили на територію житлового масиву. За попередньою інформацією, пошкоджено вікна та двері багатоповерхового будинку.

У Дніпровському районі також зафіксовано падіння уламків на території житлового масиву, проте руйнувань не виявлено, повідомляють у КМВА. У Деснянському районі уламки впали на територію приватного домогосподарства, що спричинило пожежу у нежитловій будівлі, яку вже загасили.

Даних щодо потерпілих у Києві не надходило.

"Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів. Жоден із ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі!", – пізніше зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що у Черкасах виникла пожежа на території одного з приватних підприємств через падіння уламків.

У Харкові під час повітряної тривоги теж лунали вибухи. Так, про вибух о 00:20 повідомило Суспільне із посиланням на своїх кореспондентів. Згодом у місті фіксувалися ще дві серії вибухів.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 27 серпня, російська армія здійснила атаку на Україну за допомогою ударних БПЛА та ракет. Вибухи було чути у Києві, Кривому Розі, Рівному, Сумах, Запоріжжі та на Хмельниччині.

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