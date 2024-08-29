РФ нанесла массированный удар по Украине десятками шахедов: в Киеве и Черкассах возникли пожары, в Харькове раздавались взрывы

В ночь на четверг, 29 августа, российские захватчики осуществили массированный запуск многочисленных групп шахедов по территории Украины. Общее количество дронов составляло десятки. По состоянию на утро четверга в нескольких областях все еще звучали сигналы воздушной тревоги. Взрывы были зафиксированы в Харькове, Черкассах и Киеве.

Также ночью Воздушные силы информировали о попытках атаковать ракетами: в частности, о скоростной цели, двигавшейся в направлении Киевской области и о ракете на Миргород.

В КГГА отметили, что это уже третья воздушная атака на Киев за последние четыре дня, и продолжалась она более пяти часов. Российские войска использовали исключительно ударные беспилотники типа Shahed, запущенные с оккупированных территорий Херсона и Курской области россии.

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Из-за атаки обломки беспилотников упали в трех районах столицы. В частности, в Голосеевском районе они попали на территорию жилмассива. По предварительной информации, повреждены окна и двери многоэтажного дома.

В Днепровском районе также зафиксировано падение обломков на территории жилмассива, однако разрушений не обнаружено, сообщают в КМВА. В Деснянском районе обломки упали на территорию частного домохозяйства, что повлекло за собой пожар в нежилом здании, который уже потушен.

Данных о пострадавших в Киеве не поступало.

"Силами и средствами противовоздушной обороны было сбито около полутора десятков российских дронов. Ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели!", – позже отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Черкассах возник пожар на территории одного из частных предприятий из-за падения обломков.

В Харькове во время воздушной тревоги тоже раздавались взрывы. Так, о взрыве в 00:20 сообщило Общественное со ссылкой на своих корреспондентов. Впоследствии в городе фиксировались еще две серии взрывов.

Напомним, в ночь на вторник, 27 августа, российская армия совершила атаку на Украину с помощью ударных БПЛА и ракет. Взрывы были слышны в Киеве, Кривом Роге, Ровно, Сумах, Запорожье и Хмельнитчине.

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