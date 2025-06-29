РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну: що відомо про наслідки (фото)

У ніч на 29 червня Росія здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на територію України, використовуючи різні типи ракет і ударні БпЛА. У кількох регіонах зафіксовано наслідки обстрілів.

Про це повідомили обласні військові адміністрації, пише liga.net. Так, очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура. Попередньо відомо про трьох постраждалих.

Табурець зазначив, що всі відповідні служби вже залучені до роботи, а детальну інформацію пообіцяв надати пізніше. Згодом він опублікував фото наслідків ворожої атаки.

За даними кореспондентки liga.net, у нічний час у Львові було чутно гучні вибухи. Керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог завдав ударів по області, використовуючи ударні безпілотники та крилаті ракети.

За попередніми даними, обійшлося без жертв. Було зазначено, що удари РФ були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури в області. На місці події працюють всі необхідні служби.

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У Полтавській ОВА повідомили про атаку на підприємство в Кременчуцькому районі. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, ліквідацією якої наразі займаються рятувальники. Даних про постраждалих наразі не зафіксовано.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що росіяни завдали ракетного удару по обласному центру. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про вибух у місті. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про швидкісні цілі з півдня в напрямку Миколаєва. За словами Сєнкевича, минулося без постраждалих. Інших деталей він не надав.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що близько 01:28 росіяни атакували Миколаїв балістикою та з 02:56 декількома групами "шахедів". Під ударом був обʼєкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає.

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, під час обстрілу ворог використовував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети.

Нагадаємо, у ніч на 25 червня Харків зазнав чергової атаки з боку Росії — у місті пролунали вибухи внаслідок ударів дронів-камікадзе

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