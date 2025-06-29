РФ осуществила массированную ракетно-пушечную атаку на Украину: что известно о последствиях (фото)

В ночь на 29 июня Россия совершила масштабную ракетно-дроновую атаку на территорию Украины, используя различные типы ракет и ударные БпЛА. В нескольких регионах зафиксированы последствия обстрелов.

Об этом сообщили областные военные администрации, пишет liga.net. Так, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.

Табурец отметил, что все соответствующие службы уже привлечены к работе, а подробную информацию пообещал предоставить позже. Позже он опубликовал фото последствий вражеской атаки.

По данным корреспондентки liga.net, в ночное время во Львове были слышны громкие взрывы.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Было отмечено, что удары РФ были направлены на объекты критической инфраструктуры в области.

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В Полтавской ОВА сообщили об атаке на предприятие в Кременчугском районе. В результате обстрела возник пожар, ликвидацией которого сейчас занимаются спасатели.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что россияне нанесли ракетный удар по областному центру.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал о взрыве в городе.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что около 01:28 россияне атаковали Николаев баллистикой и с 02:56 несколькими группами "шахедов".

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, при обстреле враг использовал ударные беспилотники, а также крылатые и баллистические ракеты.

Напомним, в ночь на 25 июня Харьков подвергся очередной атаке со стороны России — в городе раздались взрывы в результате ударов дронов-камикадзе.

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