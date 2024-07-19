Російські окупанти завдали удару по дитячому майданчику у Миколаєві: серед загиблих є дитина (фото)

У п'ятницю, 19 липня, російські окупанти обстріляли житловий район Миколаєва. Відомо про загиблих та постраждалих.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич о 17:17 написав, що у Миколаєві чутно вибух, а згодом повідомив про приліт по житловому району. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що виїхали швидкі.

За словами Сєнкевича, станом на 18:12 відомо про трьох загиблих, серед яких дитина. Своєю чергою віцемер Віталій Луков додав, що близько 10 людей перебувають в лікарні.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар. За його словами, відомо про п'ятьох поранених та трьох убитих, серед яких є дитина.

"Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї мало. Таке знищення життя має бути зупинено. Потрібні нові рішення для підтримки нашого захисту. Росія має відчути силу світу", – зазначив президент.

Удар по Миколаєву 19 липня

Удар по Миколаєву 19 липня

Удар по Миколаєву 19 липня

Нагадаємо, у ніч проти 27 червня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Росія атакувала безпілотниками, а потім запустила крилаті ракети.

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