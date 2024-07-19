Российские оккупанты нанесли удар по детской площадке в Николаеве: среди погибших есть ребенок (фото)

В пятницу, 19 июля, российские оккупанты обстреляли жилой район Николаева. Известно о погибших и пострадавших.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в 17:17 написал, что в Николаеве слышен взрыв, а впоследствии сообщил о прилете по жилому району. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что уехали скорые.

По словам Сенкевича, по состоянию на 18:12 известно о трех погибших, среди которых ребенок. В свою очередь вицемер Виталий Луков добавил, что около 10 человек находятся в больнице.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар. По его словам, известно о пяти раненых и трех убитых, среди которых есть ребенок.

"Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения для поддержки нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", – отметил президент.

Удар по Николаеву 19 июля

Удар по Николаеву 19 июля

Удар по Николаеву 19 июля

Напомним, в ночь на 27 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия атаковала беспилотниками, а затем запустила крылатые ракеты.

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