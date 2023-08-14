Російські окупанти вночі атакували Одесу "Калібрами" та дронами: спалахнув гіпермаркет, пошкоджено гуртожиток (фото, відео)

Нічна атака на Одесу 14 серпня – пошкодило гіпермаркет та гуртожиток – куди влучило, скільки постраждалих – фото, відео

Окупанти вночі 14 серпня, атакували Одесу та область крилатими ракетами "Калібр" та ударними дронами-камікадзе. У місті впали уламки ворожих ракет, внаслідок чого виникло кілька пожеж.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, у будівлях вибуховою хвилею вибиті вікна, відомо про трьох постраждалих.

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"Надійшла інформація про трьох постраждалих внаслідок попередньої атаки російських терористів по Одесі. Людям надається вся необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

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За повідомленням видання Суспільне, внаслідок нічної атаки росіян на Одесу спалахнула пожежа в одному з гіпермаркетів міста.

За даними оперативного командування "Південь", росіяни вночі 14 серпня три рази атакували Одещину, застосувавши 15 дронів-камікадзе Shahed та вісім крилатих ракет "Калібр". Усі вони були збиті ППО. На жаль, падіння уламків спричинили руйнування.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Херсонщину, є загиблі, серед них немовля та підліток.

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