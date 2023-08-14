Российские оккупанты ночью атаковали Одессу "Калибрами" и дронами: загорелся гипермаркет, повреждено общежитие (фото, видео)

Ночная атака на Одессу 14 августа – повредило гипермаркет и общежитие – куда попало, сколько пострадавших – фото, видео

Оккупанты ночью 14 августа атаковали Одессу и область крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами-камикадзе. В городе упали обломки вражеских ракет, в результате чего возникло несколько пожаров.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в зданиях взрывной волной выбиты окна, известно о трех пострадавших.

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"Поступила информация о трех пострадавших в результате атаки российских террористов по Одессе. Людям предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

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По сообщению издания Общественное, в результате ночной атаки россиян на Одессу вспыхнул пожар в одном из гипермаркетов города.

По данным оперативного командования "Юг", россияне ночью 14 августа три раза атаковали Одещину, применив 15 дронов-камикадзе Shahed и восемь крылатых ракет "Калибр". Все они были сбиты ПВО. К сожалению, падение обломков повлекло за собой разрушение.

Напомним, россияне обстреляли Херсонщину, есть погибшие, среди них младенец и подросток.

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