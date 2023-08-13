россияне обстреляли Херсонщину: семь жертв, среди погибших младенец и подросток (фото)

российские оккупационные войска с утра 13 августа атаковали правобережье Херсонской области. Во вражеский огонь попали населенные пункты Камышаны, Широкая Балка, Станислав и Золотая Балка.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, враг наносил прицельные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

По его словам, в Широкой Балке российская армия убила местного жителя и целую семью - мужа, жену и их недавно рожденную дочь. Ей было всего 23 дня.

Читайте также: Оккупанты ударили авиабомбой по Орехову в Запорожье: погиб капитан полиции, 12 человек травмированы (фото)

Видео дня

Сын супругов – 12-летний мальчик – был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако врачи не смогли его стабилизировать и ребенок умер.

При обстреле Станислава были убиты двое мужчин – 71 и 57 лет. Женщина получила ранения.

В Комышанах российская армия атаковала магазин, ранив двух человек – 49-летнего мужчину и 51-летнюю женщину.

В Золотой Балке россияне ударили по жилым домам. 61-летняя женщина была госпитализирована.

По данным МВД, в н.п. Станислав было зафиксировано 12 прилетов.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту на Прикарпатье, в результате чего погиб ребенок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!