Російські ракети вдарили по житловому сектору у Кривому Розі: є загиблі та поранені (відео)

Російські окупанти у середу, 12 червня, обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок ворожої атаки відомо щонайменше про шістьох загиблих та 11 поранених.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook. Він висловив співчуття сім'ям та близьким загиблих.

Президент зазначив, що на місці працюють відповідні служби. Рятувальні роботи продовжуються, тому інформацію про постраждалих ще уточнюватимуть.

Станом на 19:22 кількість загиблих збільшилася до 9, поранено 29 людей, серед них 5 – діти.

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Станом на 18:23 відомо про вісьмох загиблих та 21 пораненого внаслідок ракетного удару. Серед поранених двоє дітей. Ще четверо осіб вважаються безвісти зниклими.

Нагадаємо, 25 березня росія атакувала Київ двома балістичними ракетами.

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