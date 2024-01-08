росія атакувала Україну балістичними ракетами: є 'прильоти' у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі та у Змієві

Зранку 8 січня російські окупанти застосували балістичні ракети для обстрілу українських населених пунктів. Обстріл вівся з авіації, у небо злітали Міг-31К.

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Стало відомо, що унаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет у Запоріжжі пролунало 5 вибухів.

"Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками. Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку", – повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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У Кривому Розі є серйозні пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, сталася пожежа в одному з торговельно-розважальних комплексів.

Також окупанти чотири рази вдарили по Харкову. Мер Ігор Терехов зазначив, що окупанти вдарили по промислових об'єктах міста. Відомо про одну постраждалу жінку.

У м. Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини.

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня з 16 бортів бомбардувальників-ракетоносців вдарили по Україні ракетами. Під обстрілом перебуває Київ та Харків.

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