россия атаковала Украину баллистическими ракетами: есть 'прилеты' в Харькове, Кривом Роге, Запорожье и в Змиеве

Утром 8 января российские оккупанты применили баллистические ракеты для обстрела украинских населенных пунктов. Обстрел велся из авиации, в небо взлетали Миг-31К.

Видео дня

Стало известно, что в результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет в Запорожье прогремели 5 взрывов.

"В настоящее время известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами. В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших - мужчине и женщине", — сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Читайте также: В Харькове зафиксировано 22 прилета, есть погибшие: подробности

В Кривом Роге есть серьезные повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, произошел пожар в одном из торгово-развлекательных комплексов.

Также оккупанты четыре раза ударили по Харькову. Мэр Игорь Терехов отметил, что оккупанты ударили по промышленным объектам города. Известно об одной пострадавшей женщине.

В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека.

Напомним, российские оккупанты 2 января с 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев ударили по Украине ракетами. Под обстрелом находятся Киев и Харьков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!