Росія атакувала Україну сотнями дронів, балістикою та крилатими ракетами: у Києві і Луцьку є влучання у багатоповерхівку, у Тернополі пошкоджено промисловий обʼєкт (фото, відео)

Увечері 5 червня та вночі 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням ударних дронів та ракет, включно з балістичними. Унаслідок обстрілів постраждали Київ, Київщина, Тернопіль, Луцьк, Львівщина, Чернігів, Хмельниччина, Черкащина та Полтавська область.

Станом на ранок 6 червня в столиці підтверджено загибель чотирьох осіб. Зокрема, троє з них — рятувальники ДСНС, які працювали під обстрілами. Ще дев'ятеро надзвичайників зазнали поранень. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У різних районах столиці зафіксовано численні руйнування: пошкоджені житлові будинки, заклад освіти, метро. Зокрема, між станціями "Дарниця" та "Лівобережна" виведено з ладу залізничні колії. Тимчасово поїзди рухаються лише до станції "Арсенальна".

Вибухи лунали в Голосіївському, Солом’янському та Дарницькому районах. У Солом’янському — пожежа охопила верхні поверхи 16-поверхового будинку, а також загорівся металевий ангар площею 500 кв. м. У Дарницькому уламки безпілотника впали на дитячий майданчик.

Через атаку понад 2 тисячі родин на лівому березі Києва залишилися без електрики.

За словами голови Київської ОВА Миколи Калашника, у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах зафіксовано пошкодження житлових будинків, господарських споруд, вибиті вікна, зруйновані покрівлі. Повідомлень про постраждалих не надходило.

У Тернополі ракети влучили в промислові об'єкти. У місті сталося задимлення, частина районів залишилася без електро- та водопостачання. Здійснюються заміри повітря — фахівці зафіксували перевищення допустимих норм шкідливих речовин. Жителів просять залишатися вдома. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Близько 2:30 Луцьк зазнав удару дронами й ракетами. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, комерційні об’єкти, навчальні заклади та автомобілі. П’ятеро осіб отримали травми. Відомо також, що було пошкоджено готель "Мотор", де перебували легкоатлети національної збірної України. Серед спортсменів постраждалих немає. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Як зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький, ворожа атака призвела до пошкодження промислового об’єкта в Дрогобицькому районі. Постраждалих немає. У кількох селах біля Львова збої в електропостачанні, тривають аварійні роботи.

У Чернігові ворожий дрон вибухнув біля житлового будинку. Пошкоджено вікна та двері. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Про це написав у телеграм-каналі начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

За інформацією голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, на території області пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, паркан та два автомобілі. Жертв немає.

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Під час повітряної тривоги сили ППО знищили 22 дрони та 3 ракети. Внаслідок падіння уламків на Звенигородщині пошкоджено лінію електропередач. На Уманщині вибито вікна у приватному будинку. Жертв немає.

За інформацією очільника Полтавської ОВА Володимира Когута, під обстріл також потрапили адміністративні та складські приміщення підприємств Полтавщини, а також кав’ярня. Постраждало троє осіб — одну людину госпіталізовано.

Наслідки атаки на Полтавщину. Джерело: ДСНС Полтавської області

Наслідки атаки на Полтавщину. Джерело: ДСНС Полтавської області

Нагадаємо, 21 травня Національна гвардія України підтвердила інформацію про російський ракетний удар по полігону в Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання. Унаслідок атаки загинули шестеро військових, десять – дістали поранення.

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