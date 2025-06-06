Россия атаковала Украину сотнями дронов, баллистики и крылатыми ракетами: в Киеве и Луцке попадание в многоэтажку, в Тернополе поврежден промышленный объект (фото, видео)

Вечером 5 июня и ночью 6 июня российские войска совершили массированную атаку на Украину с применением ударных дронов и ракет, включая баллистические. В результате обстрелов пострадали Киев, Киевщина, Тернополь, Луцк, Львовщина, Чернигов, Хмельницкая, Черкасская и Полтавская область.

По состоянию на утро 6 июня в столице подтверждена гибель четырех человек. В частности, трое из них — спасатели ГСЧС, работавшие под обстрелами. Еще девять чрезвычайников получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В разных районах столицы зафиксированы многочисленные разрушения: повреждены жилые дома, учебное заведение, метро. В частности, между станциями "Дарница" и "Левобережная" выведены из строя железнодорожные пути. Временно поезда двигаются только к станции "Арсенальная".

Взрывы раздавались в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах. В Соломенском — пожар охватил верхние этажи 16-этажного дома, а также загорелся металлический ангар площадью 500 кв. м. В Дарницком обломки беспилотника упали на детскую площадку.

Из-за атаки более 2 тысяч семей на левом берегу Киева остались без электричества.

По словам главы Киевской ОВА Николая Калашника, в Бучанском, Броварском и Бориспольском районах зафиксированы повреждения жилых домов, хозяйственных построек, выбиты окна, разрушены кровли. Сообщений о пострадавших не поступало.

В Тернополе ракеты попали в промышленные объекты. В городе произошло задымление, часть районов осталась без электро- и водоснабжения. Осуществляются замеры воздуха – специалисты зафиксировали превышение допустимых норм вредных веществ. Жителей просят оставаться дома. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

Около 2:30 Луцк потерпел удар дронами и ракетами. В результате атаки повреждены многоквартирные дома, коммерческие объекты, учебные заведения и автомобили. Пять человек получили травмы. Известно также, что была повреждена гостиница "Мотор", где находились легкоатлеты сборной Украины. Среди спортсменов пострадавших нет. Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.

Как отметил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, вражеская атака привела к повреждению промышленного объекта в Дрогобычском районе. Пострадавших нет. В нескольких селах возле Львова сбои в электроснабжении, продолжаются аварийные работы.

В Чернигове вражеский дрон разразился возле жилого дома. Повреждены окна и двери. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом написал в телеграмм-канале начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

По информации главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, на территории области повреждены частный дом, хозяйственные постройки, забор и два автомобиля. Жертв нет.

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Во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили 22 дрона и 3 ракеты. В результате падения обломков на Звенигородщине повреждена линия электропередач. В Умани выбиты окна в частном доме. Жертв нет.

По информации главы Полтавской ОВ Владимира Когута, под обстрел также попали административные и складские помещения предприятий Полтавщины, а также кафе. Пострадали три человека — один человек госпитализирован.

Последствия атаки на Полтавщину. Источник: ГСЧС Полтавской области

Последствия атаки на Полтавщину. Источник: ГСЧС Полтавской области

Напомним, 21 мая Национальная гвардия Украины подтвердила информацию о российском ракетном ударе по полигону в Сумской области, где украинские военнослужащие проходили обучение. В результате атаки погибли шесть военных, десять – получили ранения.

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