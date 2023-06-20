Росія атакувала всю Україну дронами: ППО знищила 32 з 35 Shahed, є влучання

Сили протиповітряної оборони знищили попередньо 28 із 30 ворожих безпілотників типу "Шахед", які вночі 20 червня атакували територію України. Є влучання у Львові та Запоріжжі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

"Вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.

Попередньо 28 "Шахедів" з 30 запущених ворогом – знищено".

Також, за даними Генштабу, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет "С-300".

Інформація щодо наслідків ракетного удару наразі уточнюється.

Під час повітряної атаки на Львів вночі 20 червня противник попередньо поцілив в об'єкт критичної інфраструктури, люди не постраждали.

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Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram

"Попередньо: у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа", – сказав Козицький.

Також, окупанти вночі 20 червня здійснили масовану повітряну атаку на Запоріжжя і передмістя, пошкоджено комунікації і приватне майно, обійшлося без жертв.

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Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram.

"Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога.

Мішенями рашистів стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила", – сказав Малашко.

Нагадаємо, Залужний показав, як воїни зі 128-ї бригади звільняли П'ятихатки від ворога.

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