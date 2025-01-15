Росія не відмовиться від своїх цілей у війні проти України - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що президент РФ Володимир Путін не має наміру йти на компроміси задля мирних переговорів і продовжує дотримуватись цілей, спрямованих на ліквідацію української державності. "Кремль залишається відданим початковим цілям свого вторгнення: знищення української державності, усунення чинної влади в Україні, демілітаризація країни та заборона на майбутнє членство України в НАТО".

Радник президента РФ і колишній секретар Ради безпеки Микола Патрушев у інтерв’ю російському виданню "Комсомольская правда" 14 січня наголосив, що Росія не розглядає можливість повернення жодної окупованої території Україні. Про це повідомляє ISW.

Він також заявив, що проведені Росією псевдореферендуми у вересні 2022 року нібито легітимізують окупацію Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. На його думку, міжнародне визнання цих анексій має стати невід'ємною умовою будь-якої мирної угоди.

Патрушев підкреслив, що всі поставлені Путіним цілі, оголошені ще 23 лютого 2022 року, залишаються незмінними. Це стосується "демілітаризації" та "денацифікації", які фактично означають руйнування обороноздатності України та заміну її чинної влади на проросійський режим.

"Мета Путіна – демонтаж НАТО та встановлення контролю над Україною. ISW не виявив жодних ознак готовності Путіна відмовитися від цих цілей у майбутніх переговорах".

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Російська влада продовжує заперечувати існування української ідентичності та державності. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, виступаючи 14 січня, назвав Україну "країною, яка зараз так називається", прагнучи дискредитувати її суверенітет.

Патрушев також підкреслив "братерські" зв’язки між Україною та Росією, відкидаючи ідею про відмінність культурних і історичних ідентичностей двох народів.

"Кремль продовжує інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб представити українців і росіян як одну націю. Ця риторика має на меті підірвати підтримку України Заходом і змусити погодитися з тим, що українська незалежність не має права на існування".

Нагадаємо, у команді Трампа розповіли, коли можуть завершити війну в Україні.

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