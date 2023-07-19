Росія обстріляла Україну дронами, крилатими і протикорабельними ракетами: вибухи лунали в кількох областях, в Одесі влучили по кладовищу (фото, відео)

У ніч на 19 липня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та дрони. По Одещині окупанти випустили крилаті ракети "Калібр", в обласному центрі пролунали вибухи.

По ворожих цілях працювала ППО. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей залишатися в укриттях.

"Не підходьте до вікон, не знімайте та не викладайте роботу сил ППО!" – написав Кіпер.

Крім того, за повідомленнями моніторингових каналів, на Одещині могли бути застосовані ракети типу Р-800 "Онікс", випущені з БРК "Бастіон".

Також, Одещина була атакована"Шахедами" і ракетами Х-22 з бомбардувальників Ту-22м3.

Відео дня

У Херсоні, попередньо, є влучання "Шахедів".

У Харкові ППО працювала по дронах-камікадзе Shahed.

По Запоріжжі росіяни запустили ракети С-300. Там пролунали вибухи.

Ближче до 5 ранку ударні дрони Shahed досягли Київщини. В регіоні працювала ППО, повідомили в Київській ОВА.

Атака дронами була безрезультатною: на підльоті до міста ППО знищила усі ворожі дрони.

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Також атаки дронів-камікадзе зазнала Житомирщина.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.

Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня ворог атакував південні області України крилатими ракетами "Калібр" та іранськими дронами Shahed-136.

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