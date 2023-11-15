росія ракетою влучила у багатоповерхівку на Донеччині, є жертви та поранені (фото та відео)

У ніч на 15 листопада російські бойовики завдали ракетного удару по місту Селидове в Донецькій області та влучили у багатоповерхівку.

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За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з будинку врятували 5 людей, в тому числі дитину.

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"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку. На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі зруйнованої квартири на 4 поверсі за допомогою пожежної драбини рятувальники допомогли вибратися двом дорослим та дитині.

"На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа", – додали у ДСНС.

Нині тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 11 листопада в одному з районів столиці чули вибух. росія намагалась атакувати Київ ракетою "Іскандер".

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