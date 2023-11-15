россия ракетой попала в многоэтажку в Донецкой области, есть жертвы и раненые (фото и видео)

В ночь на 15 ноября российские боевики нанесли ракетный удар по городу Селидово в Донецкой области и попали в многоэтажку.

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По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из дома спасли 5 человек, в том числе ребенка.

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"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома. На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из разрушенной квартиры на 4 этаже с помощью пожарной лестницы спасатели помогли выбраться взрослым и ребенку.

"К сожалению, под завалами нашли тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек", — добавили в ГСЧС.

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.

Напомним, 11 ноября в одном из районов столицы слышали взрыв. россия пыталась атаковать Киев ракетой "Искандер".

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