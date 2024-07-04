Росія здійснила масовану атаку дронами: є влучання в енергообʼєкт на Чернігівщині

У ніч проти четверга, 4 липня, росія атакувала північні області України ударними БПЛА. Повідомлялося про роботу ППО у Києві та області. На Чернігівщині зафіксований приліт, там виникли перебої з електропостачанням.

Про це повідомили Повітряні сили.

Безпілотники запустили з Курської області рф, однак завдяки роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Їх усі знищили на підступах до столиці.

Унаслідок атаки в Києві, за попередніми даними, немає жертв та руйнувань. Життєдіяльність міста не порушена.

Крім того, відомо, що на Чернігівщині Shahed влучив в один із інфраструктурних об’єктів. Внаслідок атаки виникли перебої з електропостачанням.

Читайте також: В Криму успішно атаковано склад з "шахедами" на мисі Фіолент

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"На жаль, ворожий "Шахед" влучив в один з об’єктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживачі. Енергетики працюють над відновленням", – зазначив чиновник.

У Повітряних силах згодом повідомили, що цієї ночі країна-агресор рф атакувала Україну 22 ударними БПЛА. Українським захисникам вдалося збили 21 ціль в межах Чернігівської, Київської, Житомирської, Сумської, Полтавської й Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, 3 липня росія вдарила ракетами та БПЛА по Дніпру. В місті є загиблі та поранені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!