Россия совершила массированную атаку дронами: есть попадание в энергообъект на Черниговщине

В ночь на четверг, 4 июля, россия атаковала северные области Украины ударными БПЛА. Сообщалось о работе ПВО в Киеве и области. В Черниговской области зафиксирован прилет, там возникли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщили воздушные силы.

Беспилотники запустили из Курской области рф, однако благодаря работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Их все уничтожили на подступах к столице.

В результате атаки в Киеве, по предварительным данным, нет жертв и разрушений. Жизнедеятельность города не нарушена.

Кроме того, известно, что в Черниговской области Shahed попал в один из инфраструктурных объектов. В результате атаки возникли перебои с электроснабжением.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"К сожалению, вражеский "Шахед" попал в один из объектов области. В настоящее время без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением", – отметил чиновник.

В Воздушных силах позже сообщили, что этой ночью страна-агрессор рф атаковала Украину 22 ударными БПЛА. Украинским защитникам удалось сбить 21 цель в пределах Черниговской, Киевской, Житомирской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Напомним, 3 июля россия ударила ракетами и БПЛА по Днепру. В городе есть погибшие и раненые.

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