росія вдарила по Харкову Шахедами: відомо про пошкодженні житлові будинки та шістьох загиблих

В ніч на суботу, 6 квітня, окупанти здійснили атаку Шахедами на Харків. За повідомленнями, шестеро людей загинули і ще десятеро отримали поранення.

Відомо, що росіяни вдарили по Шевченківському району. Про це написав у своєму Telegram мер міста Ігор Терехов.

"Приліт" шахедів прийшовся по житловій забудові – пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто", – зазначив він.

За даними Нацполіції Харківської області, ворожі БПЛА влучили по масовій забудові у Харкові, пошкодили приватні домоволодіння у Малій Данилівці.

Читайте також: росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні

Обстріл стався близько 00:20. Оперативно на місце події прибули всі профільні служби: поліцейські, рятувальники, медики.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що наймолодшому постраждалому 23 роки, хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі – з легкими пораненнями.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня місто Харків зазнало серії атак Шахедами. В результаті цього, загинули троє рятувальників та одна місцева мешканка, а також було поранено 12 осіб.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!