россия ударила по Харькову Шахедами: известно о повреждении жилых домов и шести погибших

В ночь на субботу, 6 апреля, оккупанты совершили атаку Шахедами на Харьков. По сообщениям, шесть человек погибли и еще десять получили ранения.

Известно, что россияне ударили по Шевченковскому району. Об этом написал в своем Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Прилет" шахедов пришелся по жилой застройке – повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 авто", – отметил он.

По данным Нацполиции Харьковской области, вражеские БПЛА попали по массовой застройке в Харькове, повредили частные домовладения в Малой Даниловке.

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Обстрел произошел около 00:20. Оперативно на место происшествия прибыли все профильные службы: полицейские, спасатели, медики.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что самому младшему пострадавшему 23 года, парень получил взрывную травму и осколочные ранения. В среднем состоянии также 25-летняя и 71-летняя женщины, шесть мужчин от 35 до 85 лет. Другие пострадавшие – с легкими ранениями.

Напомним, в ночь на 4 апреля город Харьков подвергся серии атак Шахедами. В результате этого, погибли трое спасателей и одна местная жительница, а также были ранены 12 человек.

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