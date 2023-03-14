росіяни обстріляли будинки в Краматорську ракетами: під завалами кричать люди (фото)

Зранку 14 березня в Краматорську, що знаходиться в Донецькій області, стався вибух, який спричинив зруйнування житлового будинку на вулиці Б. Хмельницкого 4. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та військові джерела, які ведуть звіт в Telegram, зокрема Андрій Цаплієнко.

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За інформацією військового, причиною вибуху стала ракета, яку запустили російські військові. Наразі рятувальники працюють на місці події, щоб визначити, чи є люди під завалами. Про стан постраждалих наразі невідомо.

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Згодом очільник Донецької ОВА Кириленко уточнив, що одна людина загинула, щонайменше троє поранені внаслідок ранкового ракетного обстрілу Краматорська.

Під завалами чутно крики людей. Пізніше у мережі з'явились відео та фото наслідків влучання ракети.

Нагадаємо, зранку 9 березня в Україні пролунала масштабна повітряна тривога, після якої в різних областях чули вибухи.

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