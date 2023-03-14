россияне обстреляли дома в Краматорске ракетами: под завалами кричат люди (фото)

Утром 14 марта в Краматорске, находящемся в Донецкой области, произошел взрыв, повлекший за собой разрушение жилого дома на улице Б. Хмельницкого 4. Об этом сообщают местные СМИ и военные источники, которые ведут отчет в Telegram, в частности Андрей Цаплиенко.

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По информации военного, причиной взрыва стала ракета, запущенная российскими военными. В настоящее время спасатели работают на месте происшествия, чтобы определить, есть ли люди под завалами. О состоянии пострадавших пока неизвестно.

Видео дня

Впоследствии глава Донецкой ОВ Кириленко уточнил, что один человек погиб, по меньшей мере трое ранены в результате утреннего ракетного обстрела Краматорска.

Под завалами слышны крики людей. Позже в сети появились видео и фото последствий попадания ракеты.

Напомним, утром 9 марта в Украине раздалась масштабная воздушная тревога, после которой в разных областях слышали взрывы.

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