Росіяни здійснили чергову атаку на Одещину: зруйновано порт з зерном (фото, відео)

Вночі 24 липня над Одещиною було збито 3 "Шахеди". Внаслідок влучань зруйновано ангар з зерном, попередньо є чотири постраждалих.

Про це повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram, оперативне командування "Південь" у Facebook

"Ворог атакував дронами-камікадзе південь регіону: кілька "Шахедів" приземлили сили ППО, але є, на жаль, і влучання", – повідомив Братчук

Він також наголосив, що російські окупанти "продовжують бити по цивільних об'єктах і українському зерну".

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ОК "Південь" уточнило, що силами ППО було знищено 3 ворожих дрони, які атакували портову інфраструктуру Дунаю та повідомило, що внаслідок влучань зруйновано ангар із зерном, попередньо постраждали 4 співробітники порту.

"Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів. В одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, інформація уточнюється", – написано у повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо, росіяни атакували Одещину 5 видами ракет, влучили у собор. Є жертви та постраждалі.

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