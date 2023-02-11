росіянка намагалася вбити українську подругу чизкейком, щоб заволодіти її паспортом

У США судять росіянку Вікторію Насирову. Жінці загрожує 25 років позбавлення волі за намір вбити свою подругу з України.

Як повідомляють західні ЗМІ, у серпні 2016 року завітала до подруги з України Ольги Цвик та пригостила її чизкейком, у який додала сильнодійний транквілізатор. У суді Цвик згадувала, що після з'їденого шматочка їй стало зле та вона почала втрачати свідомість. Каже: останнє, що пам'ятає, як Вікторія, коли Ользі стало зле, почала нишпорити по її оселі.

Під час засідання суду представник прокуратури повідомив деталі злочину: Наступного дня, коли Цвик не виходила на зв'язок, до неї додому навідалися знайомі та знайшли жінку у непритомному стані, близькому до коми. Її терміново відправили до лікарні.

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З'ясувалося, що Вікторія, після того, як отруїти подругу, перевдягла її у мереживну білизну, а біля неї розкидала пігулки феназепаму (саме цю речовину потім знайшли на упаковці від чизкейку), яким у США не користуються. За версією прокуратури, задум Насирової був у тому, щоб інсценувати самогубство.

Під час розслідування з'ясувалося, що з будинку потерпілої зникли документи та деякі речі. Потім частину з них знайшли у Вікторії. Слідство вважає, що оскільки подруги були схожі між собою візуально, то Вікторія, вбивши подругу, намагалася "викрасти її особистість" та видавати себе за Ольгу – жінки.

Журі присяжних визнало 47-річну Вікторію Насирову винною в спробі вбити 35-річну Ольгу Цвик чизкейком, до якого додала сильнодійне заспокійливе. Також її визнали винною у крадіжці її паспорта та інших цінностей. Вирок Насировій оголосять 21 березня, їй загрожує до 25 років позбавлення волі.

Також росіянку також визнали винною в отруєнні російського емігранта Рубена Борухова. З ним вона познайомилася у червні 2016 року на сайті знайомств для емігрантів із росії. Чоловік приїхав на побачення у її квартиру в Брукліні. Вікторія пригостила його смаженою рибою, в яку поклала транквілізатор. Коли чоловік знепритомнів, Насирова вкрала з його карти понад дві з половиною тисячі доларів та годинник. Борухов після замаху вижив.

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Насирову також звинувачують, що коли вона жила у росії в 2014 році, то вбила сусідку – 54-річну Аллу Алексєєнко. За версією слідства, Вікторія вбила жінку, щоб вкрасти її гроші, отримані від продажу квартири у Краснодарі. Тіло своєї жертви вона спалила та закопала. Тоді Насирову викликали на допит російські поліціянти, проте під варту не взяли. Коли ж зібрали докази її причетності до вбивства та прийшли її арештовувати, з'ясувалося, що Насирова втекла до Мексики. У 2015 році Інтерпол оголосив її у міжнародний розшук.

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