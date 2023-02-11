россиянка пыталась убить украинскую подругу чизкейком, чтобы завладеть ее паспортом

В США судят россиянку Викторию Насырову. Женщине грозит 25 лет лишения свободы за намерение убить свою подругу из Украины.

Как сообщают западные СМИ, в августе 2016 года посетила подругу из Украины Ольгу Цвик и угостила ее чизкейком, в который добавила сильнодействующий транквилизатор. В суде Цвик вспоминала, что после съеденного кусочка ей стало плохо, и она начала терять сознание. Говорит: последнее, что помнит, как Виктория, когда Ольге стало плохо, начала шарить по ее дому.

Во время заседания суда представитель прокуратуры сообщил детали преступления: На следующий день, когда Цвик не выходила на связь, к ней домой наведались знакомые и нашли женщину в бессознательном состоянии, близком к коме. Ее срочно отправили в больницу.

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Выяснилось, что Виктория, после того, как отравить подругу, переодела ее в кружевное белье, а возле нее разбрасывала таблетки феназепама (именно это вещество потом нашли на упаковке от чизкейка), которым в США не пользуются. По версии прокуратуры, замысел Насыровой заключался в том, чтобы инсценировать самоубийство.

В ходе расследования выяснилось, что из дома потерпевшей исчезли документы и некоторые вещи. Затем часть из них была найдена в Виктории. Следствие считает, что поскольку подруги были схожи между собой визуально, то Виктория, убив подругу, пыталась "угнать ее личность" и выдавать себя за Ольгу – женщины.

Жюри присяжных признало 47-летнюю Викторию Насырову виновной в попытке убить 35-летнюю Ольгу Цвик Чизкейко, к которому добавила сильнодействующее успокаивающее. Также она была признана виновной в краже ее паспорта и других ценностей. Приговор Насирову будет оглашен 21 марта, ей грозит до 25 лет лишения свободы.

Также россиянку признали виновной в отравлении российского эмигранта Рубена Борухова. С ним она познакомилась в июне 2016 года на сайте знакомств для эмигрантов из россии. Муж приехал на свидание в ее квартиру в Бруклине. Виктория угостила его жареной рыбой, в которую положила транквилизатор. Когда мужчина потерял сознание, Насирова украла с его карты более двух с половиной тысяч долларов и часов. Борухов после покушения выжил.

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Насырову также обвиняют, что когда она жила в россии в 2014 году, то убила соседку – 54-летнюю Аллу Алексеенко. По версии следствия Виктория убила женщину, чтобы украсть ее деньги, полученные от продажи квартиры в Краснодаре. Тело своей жертвы она сожгла и закопала. Тогда Насырову вызвали на допрос российские полицейские, однако под стражу не взяли. Когда же собрали доказательства причастности к убийству и пришли ее арестовывать, выяснилось, что Насирова сбежала в Мексику. В 2015 году Интерпол объявил ее в международный розыск.

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