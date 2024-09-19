Низку чоловіків більше не призвуть, ТЦК отримали новий наказ – ЗМІ

Депутат Верховної Ради Олександр Федієнко повідомив про ініціативу Міністерства оборони України щодо внесення змін до порядку мобілізації. Згідно з його заявою, очікується, що до 20 вересня буде підписаний наказ, який заборонить призов на військову службу громадян віком від 18 до 25 років.

Таке рішення нібито стало відповіддю на численні звернення громадян та народних депутатів, викликані попередніми змінами у законодавстві про військовий облік, які призвели до автоматичної зміни статусу "обмежено придатних" на "придатних" для багатьох молодих людей, сказав нардеп в коментарі Новини.LIVE.

Тим часом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що найближчими днями Міноборони видасть наказ про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років.

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Він поінформував, що 17 вересня відбулася погоджувальна рада за участі представників Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ. На засіданні було ухвалено рішення, що Міністерство оборони в терміновому порядку випустить наказ, який забороняє мобілізацію осіб віком від 18 до 25 років, якщо вони мають статус обмежено придатних.

Стефанчук повідомив, що Міністерство оборони найближчим часом виділить наказ, який заборонить мобілізацію молодих чоловіків, визнаних непридатними в мирний час і обмежено придатними під час війни.

"Ми провели тривалі обговорення з представниками Міністерства оборони та Генштабу. Одним із прийнятих рішень є припинення мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які мають статус обмежено придатних. Також обговорюється забезпечення заміни таких військовослужбовців шляхом загальної мобілізації, щоб не послаблювати позиції на фронті", — зазначив Стефанчук.

Крім того, представники оборонних відомств підтвердили, що найближчими днями має з'явитися відповідний наказ про заборону мобілізації обмежено придатних осіб у віці 18-25 років.

Згідно з цим наказом, ті, хто вже мобілізований, але мають статус обмежено придатних, не братимуть участі в бойових операціях, зокрема у штурмах. Водночас тривають консультації щодо можливого звільнення з військової служби тих, хто вже був мобілізований, та їхньої заміни іншими військовослужбовцями.

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