З 1 травня деякі українці можуть втратити субсидію: кого позбавлять соціальної допомоги

Наразі, близько 3 мільйонів українських родин отримують державні субсидії на оплату комунальних послуг. Ця соціальна допомога дозволяє багатьом сім'ям забезпечити своє виживання, особливо в умовах війни.

Однак, з настанням теплого сезону, виявляється, що багато сімей можуть втратити цю підтримку. Причина полягає в тому, що влітку комунальні витрати зменшуються, адже не використовується опалення, а його вартість становить близько 80% загальної суми комунальних платежів.

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Міністерство соціальної політики нагадує, що для більшості сімей, субсидії на наступний період, з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року, будуть переглянуті автоматично.

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Однак, це також означає, що влітку багато українських родин можуть залишитися без державної підтримки через зниження комунальних витрат. Згідно з правилами, якщо комунальні платежі не перевищують 20% загального доходу сім'ї, субсидія не надається.

Є кілька причин, з яких сім'ї можуть втратити субсидії:

Заборгованість із комунальних платежів на тривалий період, три місяці або більше. Якщо сума боргу перевищує 680 гривень, субсидія може бути припинена. Придбання товарів на суму понад 50 тисяч гривень членами домогосподарства. Збільшення доходів сім'ї. Виявлення недостовірних відомостей про матеріальний та майновий стан сім'ї при призначенні субсидії.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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