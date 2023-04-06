З 1 травня деякі українці можуть втратити субсидію: кого позбавлять соціальної допомоги
Наразі, близько 3 мільйонів українських родин отримують державні субсидії на оплату комунальних послуг. Ця соціальна допомога дозволяє багатьом сім'ям забезпечити своє виживання, особливо в умовах війни.
Однак, з настанням теплого сезону, виявляється, що багато сімей можуть втратити цю підтримку. Причина полягає в тому, що влітку комунальні витрати зменшуються, адже не використовується опалення, а його вартість становить близько 80% загальної суми комунальних платежів.
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Міністерство соціальної політики нагадує, що для більшості сімей, субсидії на наступний період, з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року, будуть переглянуті автоматично.
Однак, це також означає, що влітку багато українських родин можуть залишитися без державної підтримки через зниження комунальних витрат. Згідно з правилами, якщо комунальні платежі не перевищують 20% загального доходу сім'ї, субсидія не надається.
Є кілька причин, з яких сім'ї можуть втратити субсидії:
- Заборгованість із комунальних платежів на тривалий період, три місяці або більше. Якщо сума боргу перевищує 680 гривень, субсидія може бути припинена.
- Придбання товарів на суму понад 50 тисяч гривень членами домогосподарства.
- Збільшення доходів сім'ї.
- Виявлення недостовірних відомостей про матеріальний та майновий стан сім'ї при призначенні субсидії.
Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.
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