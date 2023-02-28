З чим правильно носити леопардовий принт, щоб не виглядати вульгарно: поради стилістки модницям на весну-2023

Модницям, які вже готують гардероб до весни, радять звернути увагу на речі, що мають леопардовий принт. Виявляється, що "леопардові речі" можуть виглядати не вульгарно, як заведено вважати, а й стильно.

Стилістка Яна Платонова вважає, що леопардові речі можна "приручити". Тобто вдало підібрати під нього речі, які лише доповнять образ і не будуть його нагромаджувати.

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На своїй сторінці в Instagram стилістка зазначила, що довкола анімалістичних принтів багато стереотипів: "хтось вважає їх надто провокуючими, часом навіть вульгарними, проводить паралелі з різними професіями або просто має переконання, що такий принт лише для сміливих та ексцентричних".⠀

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На її думку, все залежить від таких моментів: контексту, в якому перебуває принт та від самого принту. "Леопард може бути елегантним, благородним, молодіжним, креативним. Словом – різним!", – додала вона. ⠀

Так, Платонова леопардовий принт любить свою "рідну палітру", тобто личить до речей з різними відтінками коричневого та бежевого.

А щоб бути елегантною в "леопарді", варто обирати до нього речі чорного кольору.

"Леопард + леопард – ця комбінація може чудово спрацювати на епатаж, але навряд стане основою класного образу для життя. Вибирайте щось одне: верхній одяг, сукню, низ, верх, взуття чи аксесуар", – каже стилістка.

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Вона вважає, що "леопардові речі" можуть бути більш веселим, молодіжним, повсякденними. Для цього варто додавати до них спортивні елементи, худі, джинси, сорочки, або кеди.

"Якщо вам здається, що класичний принт надто контрастний для вас і "з‘їдає" лице, спробуйте більш приглушені варіанти. Цікавих вам експериментів і пам‘ятайте: ви - прекрасні, а стиль лиш допомагає підкреслити вашу красу та внутрішній світ", – резюмувала Платонова.

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