З якими хворобами дихання та системи кровообігу не беруть до ЗСУ

До 14 лютого 2024 року в Україні триває дія воєнного стану та загальної мобілізації. В цей час можуть мобілізувати військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, яких ВЛК визнала придатними до військової служби.

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Міноборони України звузило перелік хвороб, які вважаються підставами для надання відстрочки від призову. Згідно з наказом №490 певні хвороби органів дихання та системи кровообігу можуть звільнити від служби в ЗСУ.

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Зокрема, підставою для надання відстрочки від служби є наявність наступних хвороб системи кровообігу:

серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічна хвороба III стадії;

цереброваскулярні хвороби (інфаркт головного мозку або інсульт зі значними порушеннями функцій);

хвороби артерій і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози).

Також не беруть до армії чоловіків, які мають хвороби органів дихання, а саме:

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів та легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

тяжка персистуюча бронхіальна астма.

Нагадаємо, у Верховній Раді пообіцяли змінити скандальний закон про мобілізацію.

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