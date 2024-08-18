За кожен гектар землі українці отримуватимуть від держави 2 тис. грн: кому платитимуть

Українські сільгоспвиробники, які ведуть діяльність у зонах бойових дій, будуть забезпечені фінансовою допомогою у розмірі 2000 гривень за гектар землі. Це рішення було офіційно прийняте урядом, що дозволить аграріям отримати необхідну підтримку.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що аграрії, які працюють у районах, де існує ризик бойових дій, матимуть право на отримання 1000 гривень за кожен гектар оброблюваної землі. Про це пише OBOZ.UA.

"Приймаємо постанову про фактичний запуск ще однієї програми підтримки аграріїв – механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у цих прифронтових регіонах. Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють", – зазначив глава уряду.

Нагадаємо, раніше в Україні змінились умови бронювання для аграріїв.

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