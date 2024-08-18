С каждый гектар земли украинцы будут получать от государства 2 тыс. грн: кому будут платить

Украинские сельхозпроизводители, которые ведут деятельность в зонах боевых действий, будут обеспечены финансовой помощью в размере 2000 гривен за гектар земли. Это решение было официально принято правительством, что позволит аграриям получить необходимую поддержку.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что аграрии, которые работают в районах, где существует риск боевых действий, будут иметь право на получение 1000 гривен за каждый гектар обрабатываемой земли. Об этом пишет OBOZ.UA.

"Принимаем постановление о фактическом запуске еще одной программы поддержки аграриев - механизм предоставления специальных субсидий для аграриев, работающих в этих прифронтовых регионах. Мы понимаем, как трудно сеять и собирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – отметил глава правительства.

Напомним, ранее в Украине изменились условия бронирования для аграриев.

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