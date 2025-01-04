З нового року субсидії будуть начислятись по-іншому: про що йдеться

В Україні змінено порядок обліку доходів для розрахунку субсидій. Тепер окремі державні виплати, такі як "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", більше не враховуватимуться при визначенні сукупного доходу сім'ї.

Згідно з новими правилами, виплати за цими програмами виключено із сукупного доходу, який беруть до уваги при призначенні житлових субсидій. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів.

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Також ці зміни стосуються державної допомоги, яка надається в межах ініціативи "Зроблено в Україні" для безготівкової оплати товарів українського виробництва.

Нововведення вплинули на порядок розрахунку пільг, які залежать від середньомісячного доходу сім'ї.

Водночас зазначено, що одноразові виплати за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" тепер враховуються при визначенні права на пільги для оплати житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, у Верховній Раді прийняли закон про історичне підвищення податків.

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