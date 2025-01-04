С нового года субсидии будут начисляться по-другому: о чем идет речь

В Украине изменен порядок учета доходов для расчета субсидий Теперь отдельные государственные выплаты, такие как "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", больше не будут учитываться при определении совокупного дохода семьи.

Согласно новым правилам, выплаты по этим программам исключены из совокупного дохода, принимаемого во внимание при назначении жилищных субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, ссылаясь на постановление Кабинета Министров.

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Также эти изменения касаются государственной помощи, предоставляемой в рамках инициативы "Сделано в Украине" для безналичной оплаты товаров украинского производства.

Нововведения повлияли на порядок расчета льгот, зависящих от среднемесячного дохода семьи.

В то же время отмечено, что единовременные выплаты по программам "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" теперь учитываются при определении права на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в Верховной Раде приняли закон об историческом повышении налогов.

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