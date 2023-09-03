Садівники пояснили, як розмножувати гортензію: вересень – ідеальний час

Початок вересня – ідеальний час, щоб заощадити гроші на гортензії. Варто спробувати розмножити гортензію, коли листя ще зелені і легко визначити, чи ростуть нові бруньки на стеблах.

Розмноження – це садовий метод зрізання стебла з батьківської рослини та його пересаджування, щоб воно виросло в нову квітку. Про це розповіла Тара Беттгер у TikTok.

Спочатку потрібно зрізати стебло на 7-13 см під вузлом листя. Видаліть усі листочки, окрім двох верхніх.

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Листки також потрібно розрізати навпіл. Це допоможу новій рослині заощадити більше енергії під час росту. Після цього стебла треба занурити у воду, а тоді у гормон для росту рослин.

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"Помістіть живці в горщиковий ґрунт і створіть теплицю, використовуючи прозору коробку з кришкою. Тримайте їх у вологому стані та на непрямому сонці, і протягом чотирьох-шести тижнів ви матимете вкорінені живці. Тоді просто посадіть у землю до перших заморозків", – пояснила Тара.

Вона додала, що тримала свою коробку з гортензіями вдома в сонячній кімнаті, але її також можна поставити на вулицю, якщо на неї не потрапляє пряме сонячне світло.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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