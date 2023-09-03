Садовники объяснили, как размножать гортензию: сентябрь – идеальное время

Начало сентября – идеальное время, чтобы сэкономить деньги на гортензии. Следует попытаться размножить гортензию, когда листья еще зеленые и легко определить, растут ли новые почки на стеблях.

Размножение – это садовый метод срезания стебля с родительского растения и его пересадка, чтобы оно выросло в новый цветок. Об этом рассказала Тара Беттгер в TikTok.

Сначала нужно срезать стебель на 7-13 см под узлом листьев. Удалите все листики, кроме двух верхних.

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Листья также нужно разрезать пополам. Это поможет новому растению сэкономить больше энергии во время роста. После этого стебли нужно погрузить в воду, а затем в гормон для роста растений.

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"Поместите черенки в горшечную почву и создайте теплицу, используя прозрачную коробку с крышкой. Держите их во влажном состоянии и на косвенном солнце, и в течение четырех-шести недель у вас будут укорененные черенки. Тогда просто посадите в землю до первых заморозков", – пояснила Тара.

Она добавила, что держала свою коробку с гортензиями дома в солнечной комнате, но ее можно поставить на улицу, если на нее не попадает прямой солнечный свет.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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