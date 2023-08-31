Не срывайте их: садовник призвал не трогать высохшие цветы гортензии и объяснил почему

Есть несколько важных советов по садоводству, чтобы сохранить гортензию красивой и защищенной зимой. В частности, не стоит обрезать засохшие цветы осенью.

Они станут великолепными декоративными головками цветов в течение осеннего и зимнего периода. Они будут отлично смотреться зимой, когда на них осядет мороз, сообщает Express.co.uk.

Садоводам важно соблюдать осторожность при обрезке гортензии осенью, и, вероятно, лучше оставить растение в покое, поскольку это может привести к уничтожению потенциальных бутонов и гортензии не зацвести весной. Зная, когда цветут гортензии и какой вид есть в вашем саду, вы сможете знать, когда их обрезать.

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Если вы беспокоитесь о защите своей гортензии в холодную погоду, есть два способа подготовиться сейчас, чтобы помочь вашим цветам процветать весной.

Вы можете добавить мульчу вокруг растений осенью, чтобы сохранить влажность почвы. Для мульчирования идеально подходят такие природные материалы, как солома и мертвые шишки.

Также следует создать барьер вокруг гортензии, чтобы оградить ее от сильных морозов. Идеально купить садоводческую флисовую ткань или материал из морозозащитной ткани.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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