Садоводы объяснили, почему не стоит срезать коричневые цветы с гортензии

В сентябре садоводов волнует вопрос, стоит ли обрезать гортензии, чтобы оградить их от холодов. Это зависит от типа цветов гортензии и от того, старая или новая древесная гортензия.

Старая древесная гортензия не зацветет до следующего сезона, а значит ее цветочная почка уже сформируется. В случае обрезки садоводы рискуют уничтожить цветение на следующий год, поэтому это следует делать только при необходимости, сообщает Express.co.uk.

В новых деревянных гортензиях весной образуются бутоны, поэтому их можно обрезать. Если ваша гортензия зацвела до июня, у вас скорее всего старая гортензия, а если она цветет сейчас, то, вероятно, новая древесная гортензия.

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Большинство гортензий следует обрезать весной, за исключением плетистой гортензии, которую следует обрезать в конце лета после того, как она отцветет. Если оставить старые цветы на кустарнике на зиму, можно защитить молодые почки, которые будут цветами в следующем году.

"Слушайте, я знаю, что [они] станут коричневыми, но это так и предназначено. Не режьте их! Пусть они станут коричневыми и останутся такими в течение зимы", – призвала эксперт из садоводства Поллианна Уилкинсон.

Гортензии, цветущие из старой древесины, требуют дополнительной защиты зимой, чтобы убедиться, что их цветочные почки выжили, тогда как новые деревянные гортензии обладают более высокой морозостойкостью.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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