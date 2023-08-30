Садівники пояснили, чому не варто зрізати коричневі квіти з гортензії

У вересні садівників хвилює питання, чи варто обрізати гортензії, щоб захистити їх від холодів. Це залежить від типу квітів гортензії та від того, стара або нова деревна гортензія.

Стара деревна гортензія не зацвіте до наступного сезону, а значить, її квіткова брунька вже сформується. У разі обрізки садівники ризикують знищити цвітіння наступного року, тому це слід робити лише за необхідності, повідомляє Express.co.uk.

У нових деревних гортензій навесні утворюються бутони, тому їх можна обрізати. Якщо ваша гортензія зацвіла до червня, у вас, швидше за все, стара гортензія, а якщо вона цвіте зараз, то, ймовірно, нова деревна гортензія.

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Більшість гортензій слід обрізати навесні, за винятком плетистої гортензії, яку слід обрізати в кінці літа після того, як вона відцвіте. Якщо залишити старі квіти на кущі на зиму, можна захистити молоді бруньки, які будуть квітами наступного року.

"Слухайте, я знаю, що [вони] стануть коричневими, але це так і призначено. Не ріжте їх! Нехай вони стануть коричневими і залишаться такими протягом зими", – закликала експертка із садівництва Полліанна Вілкінсон.

Гортензії, які цвітуть зі старої деревини, потребують додаткового захисту взимку, щоб переконатися, що їхні квіткові бруньки вижили, тоді як нові деревні гортензії мають вищу морозостійкість.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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